Nazione ci crede: “Fortini, Ndour e Kouadio. La linea verde non è solo suggestione”

Le seconde linee hanno dato un segnale forte

Redazione VN 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 09:52)

A Vienna, contro il Rapid, la Fiorentina ha messo in mostra il suo futuro tutto italiano, con Cher Ndour, Niccolò Fortini ed Eddy Kouadio protagonisti assoluti. I tre giovani hanno contribuito in maniera decisiva alla vittoria, segnando o confezionando assist, e ora chiedono maggiore spazio anche in Serie A. Il gol di Ndour, il secondo stagionale, non è solo una statistica: conferma un talento in crescita, più a suo agio nei ritmi europei, dove può esprimere tecnica e visione senza la pressione delle aspettative.

Fortini e Kouadio, entrambi classe 2006, hanno messo in luce qualità importanti. Il primo ha fornito l’assist per il gol di Džeko, guadagnandosi l’abbraccio del bosniaco come simbolo di fiducia e futuro, e potrebbe presto insidiare Dodò sulla fascia destra. Kouadio, con il suo sorriso contagioso e la leggerezza nelle gambe, continua a dimostrarsi una mascotte preziosa e un elemento che porta energia e spensieratezza alla squadra, confermando le buone impressioni lasciate fin dal debutto di Torino ad agosto.

Pioli osserva e riflette: dietro i titolari c’è un patrimonio pronto a emergere. La prestazione dei tre giovani offre al tecnico ulteriori alternative per costruire l’«undici tipo» delle gare più delicate di campionato. In una sola notte, la Fiorentina ha visto sbocciare tre promesse italiane, due delle quali cresciute nel vivaio del club, fornendo un segnale confortante per il futuro della squadra e della sua ossatura italiana. Lo scrive la Nazione.