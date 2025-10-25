Nazione sul Franchi: “Ok Commisso e Funaro. Ma quindi adesso cosa manca?”

La Nazione ha fatto il punto sul Franchi

Redazione VN 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 10:08)

L’ultima posizione della Fiorentina sul progetto Franchi sembra rappresentare un passo indietro rispetto agli annunci precedenti, ma le trattative con Palazzo Vecchio proseguono e sono destinate a chiarirsi nelle prossime settimane. Tra le opzioni per reperire i fondi mancanti per il secondo lotto dei lavori c’è l’intervento diretto del patron Rocco Commisso, a patto che venga garantito il “total control” sui tempi e sulle modalità del restyling in cambio di un’iniezione di liquidità al Comune. Tuttavia, dopo l’annuncio del ritardo della curva Fiesole, la società ha congelato temporaneamente la disponibilità, chiarendo che le condizioni per un eventuale coinvolgimento dovranno essere nuovamente valutate in base alla nuova variante e al cronoprogramma che il Comune renderà noto la prossima settimana.

Il primo lotto dei lavori, finanziato con 151 milioni dai fondi Pnc-Pir, doveva essere completato entro la fine del 2026, ma la curva Fiesole slitterà ai primi mesi del 2027, accumulando un ritardo di circa 4-5 mesi. Il secondo lotto, una volta finanziato e avviato, dovrà essere terminato entro il 2029. Per completare il restyling dopo il primo stralcio serviranno circa 100 milioni di euro, di cui 55 già disponibili grazie a fondi governativi destinati alle periferie, mentre resta da trovare il capitale mancante per i restanti 45 milioni. La società e il Comune dovranno valutare anche l’ipotesi di lasciare temporaneamente lo stadio per accelerare i lavori, una decisione delicata che condizionerà tempi e costi.

Attualmente sono in corso interventi strutturali come il restauro della Torre di Maratona, la demolizione della vecchia palestra per i nuovi locali interrati e la realizzazione dei gradoni in stabilimento. L’installazione delle strutture metalliche di sostegno dei gradoni è prevista nei primi mesi del prossimo anno, seguita dal completamento dei gradoni e della copertura. Nel frattempo, Firenze punta anche a sfruttare le opportunità legate a Euro 2032: il Franchi potrebbe essere uno degli impianti selezionati, ma per candidarsi serviranno progetti infrastrutturali già approvati, finanziati e cantierabili entro marzo 2027. Le scadenze e le decisioni politiche saranno quindi determinanti per il futuro del restyling. Lo scrive la Nazione.