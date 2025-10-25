VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Fiorentina, serve un identikit. E non si trova con le due punte”

Cosa manca in termini di gioco alla Fiorentina per trovare la sua identità?
Su La Repubblica di oggi, un editoriale ad opera di Stefano Cappellini sulla Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco alcuni passaggi del testo.

"Se un difetto capitale si può trovare alla Fiorentina di mister Pioli è che, fin qui, è stata una squadra né carne né pesce. Non è un gruppo votato al dominio del match, che punta a prendere in mano le partite: proprio non ci riesce, anche quando dà l'impressione di volerci provare. (...) Una squadra deve avere un modo di stare in campo, si chiama identità, e all'occorrenza saperlo cambiare quando, come amano dire gli allenatori oggi, "si annusa il pericolo". (...) Pioli ha spiegato a Dzeko, in un insolito scambio pubblico di visioni tattiche, che al momento non è pensabile schierare più di due attaccanti. Non sopravvaluterei il dibattito sulla questione. L'identità non passa tanto dal numero di punte schierate quanto dall'attitudine a interpretare uno schema: ci sono squadre con tre giocatori d'attacco che hanno vocazione prudente e squadre con un solo centravanti che aggrediscono e si accampano nella metà campo avversaria. Serve darsi un identikit credibile prima possibile, anche per capire già con il Bologna se Vienna è stato un raggio di sole o un abbaglio".

