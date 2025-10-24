Franchi e Fiorentina? Sentite Nardella: “Dato molto, ora mi occupo di altro”

La Fiorentina non avrà la Fiesole pronta nel 2026 per il Centenario. Nell'esprimere il proprio malcontento per i ritardi nei lavori allo stadio Franchi, la società viola ha parlato, per bocca del Direttore generale Alessandro Ferrari di "un progetto nato male" e di incomprensioni con l'amministrazione precedente. L'ex sindaco Dario Nardella, promotore del progetto di restyling dell'impianto ha glissato sul tema ai microfoni di Radio Toscana: