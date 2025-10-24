Franchi e Fiorentina? Sentite Nardella: “Dato molto, ora mi occupo di altro”

Viola News
Il commento dell'ex sindaco di Firenze, Dario Nardella, sulla questione stadio Franchi e i problemi emersi
La Fiorentina non avrà la Fiesole pronta nel 2026 per il Centenario. Nell'esprimere il proprio malcontento per i ritardi nei lavori allo stadio Franchi, la società viola ha parlato, per bocca del Direttore generale Alessandro Ferrari di "un progetto nato male" e di incomprensioni con l'amministrazione precedente. L'ex sindaco Dario Nardella, promotore del progetto di restyling dell'impianto ha glissato sul tema ai microfoni di Radio Toscana:

Non rispondo, ora io mi occupo del parlamento europeo e di rappresentare la Toscana a Bruxelles nel migliore dei modi. Ho già dato molto con la Fiorentina.

