Ferrari: “Franchi? Non l’hanno fatto fare a Commisso. Situazione che nasce male”

Ferrari sullo stadio Franchi
Le parole di Alessandro Ferrari sulla situazione dello stadio Franchi. Ecco le sue parole dopo le parole della sindaca Sara Funaro:

Il Franchi? Una situazione che nasce male. Commisso appena arrivato voleva fare lo stadio e non l'hanno fatto fare. Oggi la Fiorentina si trova in una situazione di difficoltà. Stiamo dialogando per trovare una situazione, ma è evidente che il Franchi sia in netto ritardo

