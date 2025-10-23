Ferrari: “Commisso crede in Pioli. Parole Pradè? Siamo tutti responsabili”

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Rapid Vienna-Fiorentina. Ecco le sue parole:
Il momento della Fiorentina? Lo spogliatoio è uno dei posti dove stiano meglio in questo momento. Ci sono confronti continui, dobbiamo voltare pagina e stare uniti. Commisso? Il Presidente lo sento sempre. Anche per lui Pioli è la persona che ci guiderà in futuro e che ci darà una mano. Siamo tutti molto uniti anche in questo. Le parole di Pradè? Siamo tutti responsabili, da noi ai giocatori. Secondo me è giunto il momento di cambiare pagina e di ripartire con un altro spirito e un'altra mentalità.
