Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altri campionati conference league Fortini titolare: “Grato, che emozione. Lezzerini mi ha dato consigli particolari”

news viola

Fortini titolare: “Grato, che emozione. Lezzerini mi ha dato consigli particolari”

Fortini titolare: “Grato, che emozione. Lezzerini mi ha dato consigli particolari” - immagine 1
Il giovane esterno è alla prima da titolare in gare ufficiali con la Fiorentina
Redazione VN

Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina, ha parlato a Sky prima della seconda gara di Conference League in casa del Rapid Vienna:

E' un'emozione grandissima, sono felice. Ringrazio il mister e la società per la fiducia. La notizia l'ho avuta due giorni fa, mi sono preparato e ho avuto consigli particolari da Lezzerini, che è una grande persona e mi ha parlato molto.

Leggi anche
Zazzaroni: “Non mi spiego la crisi della Fiorentina. La difesa è poco protetta”
Galbiati: “Pioli ha ragione, con Milan e Roma ci sono stati dei miglioramenti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA