Fortini titolare: “Grato, che emozione. Lezzerini mi ha dato consigli particolari”

Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina, ha parlato a Sky prima della seconda gara di Conference League in casa del Rapid Vienna:
Il giovane esterno è alla prima da titolare in gare ufficiali con la Fiorentina
E' un'emozione grandissima, sono felice. Ringrazio il mister e la società per la fiducia. La notizia l'ho avuta due giorni fa, mi sono preparato e ho avuto consigli particolari da Lezzerini, che è una grande persona e mi ha parlato molto.
