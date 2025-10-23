Galbiati: “Pioli ha ragione, con Milan e Roma ci sono stati dei miglioramenti”

Roberto Galbiati, ex giocatore della Fiorentina, ha difeso Stefano Pioli e si è soffermato sulla partita di questa sera. Ecco le sue parole a Lady Radio:
La gara davvero decisiva sarà quella di domenica, perché anche se oggi le cose non dovessero andare come ci si augura, ci sarebbe comunque il tempo per rimediare. In una fase del genere, ogni prestazione può spingere l’allenatore a farsi delle domande su alcuni giocatori, ma condivido quanto detto da Pioli: dei segnali di crescita ci sono stati, piccoli ma reali, sia contro la Roma che contro il Milan. I progressi partono sempre dai dettagli. In entrambe le ultime partite sono arrivate delle sconfitte, è vero, ma la squadra ha avuto occasioni per pareggiare. Anche a Milano il primo gol è nato da una disattenzione difensiva, mentre il secondo episodio resta piuttosto discutibile. Pur senza brillare, la squadra è riuscita comunque a reggere il confronto con il Milan, e questo può rappresentare un primo passo nella direzione giusta. Serve naturalmente qualcosa di più, ma potrebbe essere il punto da cui ripartire: prima di tutto per uscire da una posizione di classifica che non rispecchia il valore della squadra, e poi per ritrovare un’identità di gioco. Prima, però, bisogna pensare ai risultati.
