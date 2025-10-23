Monti: “Oggi farei giocare Martinelli. Gudmundsson ci serve troppo”

"La Fiorentina non ha più bisogno di chiacchere, ora serve una vittoria, che giochi come gli pare. Oggi non sarebbero solo 3 punti per la Conference, ma farebbero comodo a tutti. La risposta che voglio la cerco in Gudmundsson, che ci deve dare una mano. Ti sono venuti a mancare un paio di giocatori cruciali, come Gumdundsson e Fagioli. L'ex Genoa per noi è stata una grandissima mancanza, e Fagioli non è stato agevolato dalla posizione che Pioli ha provato a dargli. Oggi ho fiducia nei giovani come Ndour e Fortini. Mi dispiace che non giochi uno come Martinelli, io lo avrei messo in campo oggi. Se non dai fiducia a questi ragazzi adesso, dato che non affronti il Real Madrid. Tra l'altro nelle ultime si può dire qualcosa anche su De Gea."