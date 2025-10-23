Stefano Cecchi al Pentasport di Radio Bruno ha commentato il momento della Fiorentina
Cecchi: “Spero che Pioli abbia la squadra in pugno. Ecco chi mi ha deluso”
"Stasera potrebbe essere l'occasione per cogliere un vento buono. Pioli ha detto di parlare delle prestazioni, ma lasciamo perdere. Contro il Milan siamo stati più compatti, ma nel primo tempo non abbiamo mai tirato. Continuo a pensare che questa squadra non sia così male, ma il tasso di fiducia della squadra a che punto è? La coppa può essere il balsamo che salva la stagione. L'estate è il periodo dei sogni, ma la Fiorentina non è così male. Ma aldilà della classifica, sono le statistiche che preoccupano, sono tanti parametri che non tornano. Probabilmente questa è una squadra adatta a giocare in modo più semplice, con un 3-5-2 verticale. Io spero che Pioli abbia in pungo la squadra, l'importante è che i ragazzi rispondano alle sue richieste"
Il clima: "Non ho visto una squadra molle senza voglia. Spero che la squadra e Pioli abbiano un rapporto che si cimentifiche nel tempo. A me non pare che la Fiorentina giochi contro il proprio allenatore. Stasera mi aspetto un 3-5-2, con Dzeko e Piccoli davanti. Ma ho un dubbio tra il bosniaco e Gudmundsson. Sohm per adesso è una delusione cocente, rispetto alle aspettative ed a quanto lo hai pagato. La mediana Adli-Bove-Cataldi per adesso è migliore rispetto a quella attuale, anche se alla lunga bisognerà vedere"
