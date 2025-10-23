Massimo Olrando: “La Fiorentina non fa 3 passaggi! Firenze stanca di Gudmundsson”

Massimo Olrando, ex giocatore della Fiorentina, ha criticato fortemente la Fiorentina di Stefano Pioli. In particolare, si è soffermato su Albert Gudmundsson:
"Mi sarei aspettato di vedere più spesso Fortini, che quando è stato impiegato ha convinto e ha ottime doti, ma Pioli per ora continua a preferire Parisi"
È da tempo che lo diciamo, ma se deve esserci davvero una svolta bisogna partire subito. È essenziale per ritrovare fiducia e lasciarsi alle spalle il clima negativo che circonda la squadra. Domenica contro il Bologna sarà una sfida difficile, ma con il Rapid serve assolutamente vincere — e possibilmente offrire una buona prestazione — per archiviare le tante sconfitte, le critiche e il periodo negativo. Gli austriaci, in fondo, stanno forse peggio della Fiorentina: vengono da quattro sconfitte consecutive e sono in piena crisi”. “Serve una reazione d’orgoglio e di gioco”. “Corretto far riposare Kean, che ha anticipato il rientro contro il Milan dopo il problema fisico in Nazionale: meglio che arrivi alla sfida col Bologna al massimo della forma. Stesso discorso per Gosens, uscito malconcio da San Siro. Mi aspetto qualche cambio in mezzo al campo, e molta attenzione su Piccoli, che cercherà di confermarsi dopo il gol al Sigma Olomouc e che, ogni volta che ha giocato, ha dato buone risposte, nonostante una Fiorentina che fatica a costruire e a mantenere il possesso. Ora serve una reazione forte, non solo di carattere ma anche di qualità, perché è indispensabile tornare subito a fare punti. La situazione non è drammatica, ma non si può più sprecare tempo. Mi sarei aspettato di vedere più spesso Fortini, che quando è stato impiegato ha convinto e ha ottime doti, ma Pioli per ora continua a preferire Parisi. Quanto a Martinelli, il suo è un ruolo complicato e, in un momento così delicato, è comprensibile che l’allenatore scelga De Gea, più esperto e pronto. In un contesto più sereno, probabilmente Martinelli sarebbe titolare. Intanto, i tifosi viola hanno ormai perso la pazienza nell’attesa di vedere qualcosa in più da Gudmundsson
