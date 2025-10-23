Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è soffermato sulla situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole sul lavoro di Stefano Pioli:
Zazzaroni: "Non mi spiego la crisi della Fiorentina. La difesa è poco protetta"
Zazzaroni: “Non mi spiego la crisi della Fiorentina. La difesa è poco protetta”
Non mi aspettavo questo. Il mercato è stato anche buono. Vedo una difesa poco protetta rispetto allo scorso anno. Ha giocatori di palleggio in mezzo e soffrono in fase difensiva. Non so capire le cause di questo momento difficile però
Ha parlato a TMW RADIO
