Zazzaroni: “Non mi spiego la crisi della Fiorentina. La difesa è poco protetta”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è soffermato sulla situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole sul lavoro di Stefano Pioli: 

Non mi aspettavo questo. Il mercato è stato anche buono. Vedo una difesa poco protetta rispetto allo scorso anno. Ha giocatori di palleggio in mezzo e soffrono in fase difensiva. Non so capire le cause di questo momento difficile però

