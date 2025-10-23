Il messaggio di Commisso: “Adesso testa al campionato”

Dopo il successo per 3-0 contro il Rapid Vienna, il Presidente Rocco Commisso ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra. A fine partita, infatti, il numero uno viola ha telefonato al Direttore Generale Alessandro Ferrari e, insieme, hanno avuto modo di parlare con mister Pioli per congratularsi per la prestazione e per l’importante vittoria in Conference League.