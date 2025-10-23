Viola News
Cecchi: “Da Vienna può ripartire il fuoco viola. Col Bologna gara del riscatto”

Stefano Cecchi a Radio Bruno: “La miglior partita dell’anno, ma non la migliore di sempre in Conference"
Il successo della Fiorentina in Austria contro il Rapid Vienna ha riacceso un barlume di speranza nell’ambiente viola. A commentarlo è Stefano Cecchi, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Da questa fiammella la sensazione è che si possa accendere il fuoco della ripartenza. La gara contro il Bologna potrebbe essere quella del riscatto”.

Per il giornalista, la vittoria per 3-0 rappresenta un passo importante non solo sul piano del risultato, ma soprattutto per l’atteggiamento mostrato dalla squadra:

Sicuramente è stata la miglior partita dell’anno. La Fiorentina sta diventando squadra a piccoli passi”.

Cecchi, però, invita alla misura nei giudizi: “Non la considero la migliore prestazione di sempre in Conference. Con Italiano abbiamo vissuto grandi notti, penso a quelle contro il Twente e contro il Braga. La sua Fiorentina è sempre stata una vera squadra”.

