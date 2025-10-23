David Guetta, direttore del Pentasport di Radio Bruno, ha commentato così Rapid Vienna-Fiorentina 0-3:
Guetta: "Non mi ha convinto Piccoli, ma non si può cambiare sempre. Mi spiego"
Guetta: “Non mi ha convinto Piccoli, ma non si può cambiare sempre. Mi spiego”
Alcuni passaggi del commento post partita
Non mi ha convinto Piccoli, soprattutto nel finale. Un paio di palloni persi malamente, senza voglia, da 5,5. Malino anche Pablo Marì nel primo tempo, ma per il resto è una vittoria positiva, una prova che serviva. Piccoli è andato non bene oggi, ma non si può nemmeno cambiare ancora la gerarchia e relegarlo sul fondo, si è fatto un investimento importantissimo. Ci vuole un briciolo di oggettività, questo ragazzo è stato convocato in Nazionale e non può essere crocifisso. Parisi? Paga qualcosa fisicamente, si deve arrangiare. Si può essere soddisfatti, anche Comuzzo benino, ha fatto cose normali.
