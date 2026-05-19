Non solo in casa Fiorentina, anche a Napoli tiene banco il tema allenatore. Antonio Conte dovrebbe lasciare la panchina partenopea e Aurelio De Laurentiis avrebbe già contattato diversi nomi. Tra questi c'è anche Fabio Grosso, nome per la panchina della Fiorentina.
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Perché De Laurentiis può incidere sul futuro allenatore della Fiorentina
Antonio Conte dovrebbe lasciare la panchina partenopea e Aurelio De Laurentiis avrebbe già contattato diversi nomi
Grosso—
Secondo il Corriere dello Sport, il primo obiettivo sarebbe Maurizio Sarri ma i movimenti in casa Napoli potrebbero incidere nelle scelte di Fabio Paratici:
Sarri—
Sarri e Allegri, dicevamo. Ma fino a quando certe situazioni non diventeranno definitivamente limpide, vanno considerati anche gli altri profili. Il nome di Fabio Grosso, uno dei migliori rappresentanti della new generation in Serie A, un campione del mondo del 2006 che ha condotto il Sassuolo in maniera brillante, è finito sul tavolo di De Laurentiis da un po’ ma è stato spesso accostato anche alla Fiorentina in caso di rinnovamento. Poco più in là, a Bologna, c’è un altro vecchio pallino di Adl: Vincenzo Italiano. Un refrain di anni, un tecnico con esperienza in Europa e come Sarri in attesa di chiarire il futuro con il suo club (ha ancora un anno di contratto).
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