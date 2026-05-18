Aquilani ha convinto tutti: la Sampdoria lo vuole, ma occhio alla A

Il Catanzaro di Alberto Aquilani è una delle realtà più belle della Serie B. Il successo di ieri contro il Palermo è stato l'apice della stagione per i calabresi. Naturalmente il lavoro dell'ex Fiorentina non è passato inosservato. Secondo PrimoCanale, la Sampdoria vorrebbe proprio Aquilani in panchina, ma la concorrenza non manca. Anche il Sassuolo segue l'ex centrocampista, anche se prima Carnevali deve capire il futuro di Fabio Grosso.