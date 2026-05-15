Giletti e il caos calendario: “Lo dico da juventino, domenica stadio vuoto”

Noto giornalista e grande tifoso juventino, Massimo Giletti ha detto la sua sul caos calendari in vista di Juve-Fiorentina di domenica a RTL 102.5: "Poi si chiedono perché il calcio è disfatto. Ma perché i vertici affidano tutto a gente di questo tipo? Nessuno lo dice, ma a Torino hanno fatto la stessa cosa. Il derby durante le ATP Finals di tennis. Quindi c’era la stessa situazione, solo che lì si gioca in uno stadio un po’ più lontano.