Noto giornalista e grande tifoso juventino, Massimo Giletti ha detto la sua sul caos calendari in vista di Juve-Fiorentina di domenica a RTL 102.5: "Poi si chiedono perché il calcio è disfatto. Ma perché i vertici affidano tutto a gente di questo tipo? Nessuno lo dice, ma a Torino hanno fatto la stessa cosa. Il derby durante le ATP Finals di tennis. Quindi c’era la stessa situazione, solo che lì si gioca in uno stadio un po’ più lontano.
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Giletti e il caos calendario: “Lo dico da juventino, domenica stadio vuoto”
La provocazione di Massimo Giletti in vista di Juventus-Fiorentina di domenica
Qui il problema è evidente perché sono tutti e due attaccati, quindi il mondo del calcio si incrocia con il mondo del tennis. Siamo in mano a degli incompetenti, altro che intelligenza artificiale. Ripeto, cretineria umana". Poi la provocazione: "Lo dico da Juventino, nessuno dovrebbe andare allo stadio, nessuno, forse così, un segnale sarebbe questo".
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