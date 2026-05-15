Arbitra Crystal Palace-Fiorentina e poi viene arrestato: il caso dell’arbitro olandese

L’arbitro olandese Rob Dieperink è stato arrestato in un hotel di Londra dopo la partita di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina del 9 aprile

Redazione VN 15 maggio 2026 (modifica il 15 maggio 2026 | 14:56)

L’arbitro olandese Rob Dieperink è stato arrestato in un hotel di Londra dopo la partita di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina del 9 aprile, nella quale aveva lavorato come addetto al VAR. In seguito è stato interrogato e accusato di tre reati, tra cui violenza sessuale su un minore.

Crystal Palace-Fiorentina — Successivamente le accuse nei suoi confronti sono state ritirate per insufficienza di prove, ma il caso ha comunque avuto grande risonanza mediatica. Nonostante la collaborazione dell’arbitro con le autorità britanniche, la FIFA ha deciso di escluderlo dal prossimo Mondiale in Usa, Canada e Messico, dove avrebbe dovuto far parte dello staff arbitrale guidato da Danny Makkelie.

Il caso — Secondo quanto riportato dal De Telegraaf, la FIFA avrebbe adottato una linea molto severa, scegliendo soltanto arbitri considerati irreprensibili sotto ogni aspetto. Dieperink si è detto amareggiato per la decisione, sottolineando di essere stato accusato ingiustamente e ricordando che il caso è stato archiviato dopo approfondite indagini.