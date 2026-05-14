Incredibile in Championship. La finale playoff tra Southampton e Hull City, in programma il 23 maggio a Wembley, potrebbe non disputarsi con le squadre attualmente qualificate.
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Playoff Championship: il Southampton rischia l’esclusione per una spia
Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Southampton sarebbe infatti finito al centro di un procedimento disciplinare dopo la denuncia presentata dal Middlesbrough FC per un presunto episodio di spionaggio.
L’accusa: “Osservato un allenamento segreto”—
Al centro del caso ci sarebbe un membro dello staff dei Saints che avrebbe assistito a una seduta del Middlesbrough prima della semifinale playoff. Sky Sports UK avrebbe anche ottenuto una fotografia che mostrerebbe un uomo con una macchina fotografica nei pressi del centro sportivo del club.
La questione verrà discussa da una commissione indipendente entro il 19 maggio, appena pochi giorni prima della finale.
La EFL prepara piani alternativi—
La English Football League ha confermato che la finale, al momento, resta regolarmente in programma, ma non ha escluso scenari clamorosi:
“La lega continua a pianificare sulla base del fatto che la finale si giocherà regolarmente”, si legge nel comunicato ufficiale, “pur riconoscendo che l’esito del procedimento potrebbe comportare cambiamenti”.
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