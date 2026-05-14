Playoff Championship: il Southampton rischia l’esclusione per una spia

L'incredibile caso giudiziario che sta avvenendo oltremanica a pochi giorni dalla data della finale playoff di Championship tra Southampton e Hull City

Incredibile in Championship . La finale playoff tra Southampton e Hull City , in programma il 23 maggio a Wembley, potrebbe non disputarsi con le squadre attualmente qualificate .

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Southampton sarebbe infatti finito al centro di un procedimento disciplinare dopo la denuncia presentata dal Middlesbrough FC per un presunto episodio di spionaggio.

L’accusa: “Osservato un allenamento segreto”

Al centro del caso ci sarebbe un membro dello staff dei Saints che avrebbe assistito a una seduta del Middlesbrough prima della semifinale playoff. Sky Sports UK avrebbe anche ottenuto una fotografia che mostrerebbe un uomo con una macchina fotografica nei pressi del centro sportivo del club.