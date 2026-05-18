Barzagli: “I giovani non mancano: Palestra, Ndour, Kayode… ma serve coraggio”

Barzagli sul tema giovani: “In Italia ci sono talenti come Palestra, Ndour e Kayode, ma serve più coraggio nelle scelte”.

Il tema dei giovani in Italia resta uno dei nodi più discussi e, allo stesso tempo, più irrisolti del calcio nazionale. A riportarlo al centro del dibattito è stato l'ex difensore Andrea Barzagli, intervenuto a Coverciano in occasione dell’evento “Il futuro del talento italiano: visione, regole e sviluppo".