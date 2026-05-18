Il tema dei giovani in Italia resta uno dei nodi più discussi e, allo stesso tempo, più irrisolti del calcio nazionale. A riportarlo al centro del dibattito è stato l'ex difensore Andrea Barzagli, intervenuto a Coverciano in occasione dell’evento “Il futuro del talento italiano: visione, regole e sviluppo".
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Barzagli: “I giovani non mancano: Palestra, Ndour, Kayode… ma serve coraggio”
Barzagli sul tema giovani: “In Italia ci sono talenti come Palestra, Ndour e Kayode, ma serve più coraggio nelle scelte”.
I giovani—
Il discorso sui giovani è molto articolato. Per me in Italia ci sono, manca quel passaggio alle prime squadre, manca quel "saltino" per poterci stare, sbagliare e fare esperienza; servirebbe più coraggio e ogni tanto chiudere uno occhio sugli errori di un ragazzo. Facciamo fatica su quello, ma i giovani li abbiamo. Anche noi abbiamo ragazzi in rampa di lancio, basta pensare alla Nazionale Under21: Palestra, Pisilli, Kayode, Ndour.. ripartire da loro sarebbe fondamentale come spesso fanno anche in altre Nazionali.
Su Aquilani e il suo Catanzaro—
Ha fatto un percorso incredibile. Lo seguo da anni, è stato un crescendo continuo. Sta facendo un lavoro incredibile ma ai play off può succedere di tutto.
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