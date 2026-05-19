Fiorentina ok Grosso, ma fai veloce. Di Marzio: “Non piace solo a Paratici, anzi”

Chi al posto di Paolo Vanoli? Il primo nome nella lista di Fabio Paratici, sempre se non dovesse rimanere l'ex Torino, è quello di Fabio Grosso. Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro dell'allenatore del Sassuolo, mettendo una certa fretta alla Fiorentina e ai suoi dirigenti. Ecco le sue parole al podcast "Caffè Di Marzio":

Ma Sarri dovrebbe tornare a Napoli e l’Atalanta si orienterà verso altri profili: Italiano, Pioli, già cercato in passato, oppure Grosso, tecnico che ha fatto molto bene a Sassuolo e che è in orbita di diverse squadre. Si parla della Fiorentina, nel caso in cui Vanoli non venga confermato, del Bologna se Italiano dovesse partire, dell’Atalanta e persino del Napoli qualora la situazione legata a Sarri dovesse clamorosamente complicarsi. Questo, al momento, è il quadro generale. Poi tutto dipenderà dall’effetto domino che scatterà con l’uscita di Conte e l’arrivo di Sarri. A quel punto si libererebbe la panchina della Lazio e partirebbe il classico intreccio tra allenatori e club.