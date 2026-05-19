Chi al posto di Paolo Vanoli? Il primo nome nella lista di Fabio Paratici, sempre se non dovesse rimanere l'ex Torino, è quello di Fabio Grosso. Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro dell'allenatore del Sassuolo, mettendo una certa fretta alla Fiorentina e ai suoi dirigenti. Ecco le sue parole al podcast "Caffè Di Marzio":
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Fiorentina ok Grosso, ma fai veloce. Di Marzio: “Non piace solo a Paratici, anzi”
Grosso—
Ma Sarri dovrebbe tornare a Napoli e l’Atalanta si orienterà verso altri profili: Italiano, Pioli, già cercato in passato, oppure Grosso, tecnico che ha fatto molto bene a Sassuolo e che è in orbita di diverse squadre. Si parla della Fiorentina, nel caso in cui Vanoli non venga confermato, del Bologna se Italiano dovesse partire, dell’Atalanta e persino del Napoli qualora la situazione legata a Sarri dovesse clamorosamente complicarsi. Questo, al momento, è il quadro generale. Poi tutto dipenderà dall’effetto domino che scatterà con l’uscita di Conte e l’arrivo di Sarri. A quel punto si libererebbe la panchina della Lazio e partirebbe il classico intreccio tra allenatori e club.
Palladino—
Sono curioso di capire su chi punterà la Lazio: Palladino potrebbe essere un nome da tenere in considerazione. So che c’è stata anche un’idea legata a Pisacane del Cagliari, bisognerà vedere se verrà realmente approfondita. Tra gli allenatori emergenti è uno di quelli più apprezzati. Poi ci sono situazioni come quella del Torino, dove qualche tempo fa si parlava di Gattuso, ma al momento questa pista sembra essersi raffreddata per diversi motivi.
Juric—
Resta da capire se Juric possa tornare oppure quali altri scenari possano aprirsi, anche se va evidenziato l’ottimo lavoro svolto da D’Aversa, così come l’eccellente lavoro fatto fin qui…
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