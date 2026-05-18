De Gea, quale sarà il futuro? Sky: “Piace all’Inter di Chivu come secondo”

Il futuro della porta dell’Inter potrebbe intrecciarsi con quello di David De Gea. Dopo una stagione chiusa con l’inatteso double, in casa nerazzurra sono iniziate le riflessioni sul nuovo assetto tra i pali: con Sommer destinato a salutare e una possibile promozione per Martinez, la dirigenza starebbe valutando l’idea di affiancargli un secondo affidabile e di grande esperienza. In questo scenario, il profilo dello spagnolo della Fiorentina rappresenta una suggestione concreta e affascinante.