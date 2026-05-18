Il futuro della porta dell’Inter potrebbe intrecciarsi con quello di David De Gea. Dopo una stagione chiusa con l’inatteso double, in casa nerazzurra sono iniziate le riflessioni sul nuovo assetto tra i pali: con Sommer destinato a salutare e una possibile promozione per Martinez, la dirigenza starebbe valutando l’idea di affiancargli un secondo affidabile e di grande esperienza. In questo scenario, il profilo dello spagnolo della Fiorentina rappresenta una suggestione concreta e affascinante.
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De Gea, quale sarà il futuro? Sky: “Piace all’Inter di Chivu come secondo”
L’Inter riflette sul futuro della porta: con Sommer verso l’addio e Martinez promosso titolare, prende quota l’idea David De Gea come secondo di esperienza.
Reduce da un’annata di alti e bassi in viola, culminata con prestazioni convincenti nel finale di stagione e con il premio di MVP nell'ultima vittoria contro la Juventus, De Gea garantirebbe leadership, carisma internazionale e un curriculum di altissimo livello. Secondo Sky Sport, il suo nome è uno di quelli che maggiormente intrigano Marotta e Ausilio: un’operazione non semplice, ma che potrebbe presto scalare le gerarchie nella lista dei possibili vice titolari della prossima stagione nerazzurra
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