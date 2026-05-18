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De Gea, quale sarà il futuro? Sky: “Piace all’Inter di Chivu come secondo”

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L’Inter riflette sul futuro della porta: con Sommer verso l’addio e Martinez promosso titolare, prende quota l’idea David De Gea come secondo di esperienza.
Redazione VN

Il futuro della porta dell’Inter potrebbe intrecciarsi con quello di David De Gea. Dopo una stagione chiusa con l’inatteso double, in casa nerazzurra sono iniziate le riflessioni sul nuovo assetto tra i pali: con Sommer destinato a salutare e una possibile promozione per Martinez, la dirigenza starebbe valutando l’idea di affiancargli un secondo affidabile e di grande esperienza. In questo scenario, il profilo dello spagnolo della Fiorentina rappresenta una suggestione concreta e affascinante.

Reduce da un’annata di alti e bassi in viola, culminata con prestazioni convincenti nel finale di stagione e con il premio di MVP nell'ultima vittoria contro la Juventus, De Gea garantirebbe leadership, carisma internazionale e un curriculum di altissimo livello. Secondo Sky Sport, il suo nome è uno di quelli che maggiormente intrigano Marotta e Ausilio: un’operazione non semplice, ma che potrebbe presto scalare le gerarchie nella lista dei possibili vice titolari della prossima stagione nerazzurra

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