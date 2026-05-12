Non solo Paolo Vanoli e il futuro allenatore della Fiorentina,Fabio Paratici deve gestire anche un'altra figura che riguarda la panchina viola: Stefano Pioli. Il contratto dell'ex Milan pesa come un macigno sulle casse della viola e l'obiettivo per la prossima stagione sarebbe quello di diminuire i costi, sotto ogni punto di vista.
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Paratici chiama Pioli: il direttore sportivo viola alla ricerca di un accordo
Fabio Paratici e Stefano Pioli sarebbero in contatto per trovare un accordo per rescindere il contratto con la Fiorentina
Paratici cerca l'accordo—
Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, Fabio Paratici e Stefano Pioli sarebbero in contatto per trovare un accordo per rescindere il contratto viola con una buonuscita. Quello che Ferrari e Goretti non sono riusciti ad ottenere a novembre, quando al suo posto venne ripreso Paolo Vanoli.
Contratto—
Stefano Pioli ha firmato un contratto di 3 anni a 3 milioni l'anno. La Fiorentina dovrebbe versare nelle casse dell'allenatore ancora 6 milioni, cifra che il direttore sportivo viola vorrebbe risparmiare.
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