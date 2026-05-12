Paratici chiama Pioli: il direttore sportivo viola alla ricerca di un accordo

Fabio Paratici e Stefano Pioli sarebbero in contatto per trovare un accordo per rescindere il contratto con la Fiorentina

Non solo Paolo Vanoli e il futuro allenatore della Fiorentina, Fabio Paratici deve gestire anche un'altra figura che riguarda la panchina viola: Stefano Pioli. Il contratto dell'ex Milan pesa come un macigno sulle casse della viola e l'obiettivo per la prossima stagione sarebbe quello di diminuire i costi, sotto ogni punto di vista.

Paratici cerca l'accordo

Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, Fabio Paratici e Stefano Pioli sarebbero in contatto per trovare un accordo per rescindere il contratto viola con una buonuscita. Quello che Ferrari e Goretti non sono riusciti ad ottenere a novembre, quando al suo posto venne ripreso Paolo Vanoli.