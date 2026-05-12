Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Altro che Champions, Pioli avrebbe dovuto ringraziare Allegri”

Corriere dello Sport

CorSport: “Altro che Champions, Pioli avrebbe dovuto ringraziare Allegri”

Pioli e Vanoli
Invece avrebbe dovuto ringraziare Allegri. Ma sul ritorno di Pioli a Firenze c’era unanime parere positivo
Redazione VN

Un passo indietro fino ad agosto. Mercato eccellente, squadra rinforzata. Lo dicevano, lo dicevamo, quasi tutti, qualcuno più di altri. Pioli aveva indicato perfino la zona-Champions per la Fiorentina con la famosa battuta sulle dichiarazioni di Allegri “che si è dimenticato di mettere anche noi nella corsa alla Champions: ho appeso l’intervista sulla parete dello spogliatoio”.

Invece avrebbe dovuto ringraziare Allegri. Ma sul ritorno di Pioli a Firenze c’era unanime parere positivo. La lunga assenza per malattia di Rocco Commisso ha tolto alla Fiorentina il vero punto di riferimento. Il dg Ferrari, il ds Pradé e Pioli non sono riusciti a risollevare la squadra, che ha cominciato subito a sbandare.

Il tracollo è arrivato con la sconfitta al Franchi contro il Lecce. Pradé si era dimesso alla vigilia e Pioli è stato esonerato il giorno dopo. E la squadra? Mai pervenuta. Pensava di uscirne fuori solo perché si chiamava Fiorentina. Presunzione e superficialità l’hanno trascinata sempre più a fondo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Leggi anche
Tuttosport: “Incontro Fiorentina-Juve per De Gea. Paratici spinge per la cessione”
CorSport: “Primi ostacoli per Grosso. Al VP continuano a credere in Vanoli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA