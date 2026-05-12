CorSport: “Altro che Champions, Pioli avrebbe dovuto ringraziare Allegri”

Invece avrebbe dovuto ringraziare Allegri. Ma sul ritorno di Pioli a Firenze c’era unanime parere positivo

Redazione VN 12 maggio 2026 (modifica il 12 maggio 2026 | 08:04)

Un passo indietro fino ad agosto. Mercato eccellente, squadra rinforzata. Lo dicevano, lo dicevamo, quasi tutti, qualcuno più di altri. Pioli aveva indicato perfino la zona-Champions per la Fiorentina con la famosa battuta sulle dichiarazioni di Allegri “che si è dimenticato di mettere anche noi nella corsa alla Champions: ho appeso l’intervista sulla parete dello spogliatoio”.

Invece avrebbe dovuto ringraziare Allegri. Ma sul ritorno di Pioli a Firenze c’era unanime parere positivo. La lunga assenza per malattia di Rocco Commisso ha tolto alla Fiorentina il vero punto di riferimento. Il dg Ferrari, il ds Pradé e Pioli non sono riusciti a risollevare la squadra, che ha cominciato subito a sbandare.

Il tracollo è arrivato con la sconfitta al Franchi contro il Lecce. Pradé si era dimesso alla vigilia e Pioli è stato esonerato il giorno dopo. E la squadra? Mai pervenuta. Pensava di uscirne fuori solo perché si chiamava Fiorentina. Presunzione e superficialità l’hanno trascinata sempre più a fondo. Lo scrive il Corriere dello Sport.