Sergio Conceicao in un'intervista sulle pagine di Repubblica ha parlato anche di un suo possibile ritorno ad allenare in Serie A. Così l'allenatore portoghese, con un'esperienza sulla panchina del Milan:
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VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Conceiçao: “Tornare in Serie A? In contatto con club, ma non faccio nomi”
autocandidatura?
Conceiçao: “Tornare in Serie A? In contatto con club, ma non faccio nomi”
Conceicao, allenatore portoghese con un'esperienza al Milan, non disdegna l'ipotesi di tornare ad allenare in Serie A
Per l’Italia provo grandissimo affetto. Ho tanti amici lì e alcuni dei miei figli sono nati in Italia. Ho vissuto la Serie A quando era il campionato più bello del mondo. Ora le cose sono cambiate, ma allenando in Italia ho imparato molto: ho avuto contatti con club italiani, ma nomi non ne faccio…
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