Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Conceiçao: “Tornare in Serie A? In contatto con club, ma non faccio nomi”

autocandidatura?

Conceiçao: “Tornare in Serie A? In contatto con club, ma non faccio nomi”

conceicao
Conceicao, allenatore portoghese con un'esperienza al Milan, non disdegna l'ipotesi di tornare ad allenare in Serie A
Redazione VN

Sergio Conceicao in un'intervista sulle pagine di Repubblica ha parlato anche di un suo possibile ritorno ad allenare in Serie A. Così l'allenatore portoghese, con un'esperienza sulla panchina del Milan:

Per l’Italia provo grandissimo affetto. Ho tanti amici lì e alcuni dei miei figli sono nati in Italia. Ho vissuto la Serie A quando era il campionato più bello del mondo. Ora le cose sono cambiate, ma allenando in Italia ho imparato molto: ho avuto contatti con club italiani, ma nomi non ne faccio…

Leggi anche
Tuttosport: “Ecco quando ci sarà l’incontro tra Fabio Paratici e Paolo Vanoli”
Repubblica: “Grosso sarà viola, Sassuolo permettendo. Altri nomi difficili”

© RIPRODUZIONE RISERVATA