Repubblica: “Grosso sarà viola, Sassuolo permettendo. Altri nomi difficili”

In cima alla lista dei candidati c’è Fabio Grosso, oggi al Sassuolo, considerato il profilo ideale per gioco offensivo

Redazione VN 12 maggio 2026 (modifica il 12 maggio 2026 | 10:56)

La rifondazione della Fiorentina parte dalla scelta dell’allenatore. Il ds Fabio Paratici sta chiudendo il casting dopo la salvezza per arrivare a inizio giugno con il nuovo tecnico già deciso, in vista della stagione 2026-2027 del centenario e del rilancio dopo un’annata deludente. In parallelo è ormai definito l’addio a Paolo Vanoli, che verrà ringraziato e liberato per nuove esperienze, mentre la società punta a programmare subito ritiro e preparazione.

In cima alla lista dei candidati c’è Fabio Grosso, oggi al Sassuolo, considerato il profilo ideale per gioco offensivo, valorizzazione dei giovani e identità forte. Restano sullo sfondo Daniele De Rossi e alcune opzioni straniere come Andoni Iraola, Oliver Glasner e Inigo Perez, ma nessuno di questi è oggi una priorità per la Fiorentina o appare facilmente raggiungibile. La candidatura di Grosso resta quindi la più concreta, anche se dipende dalla volontà del Sassuolo di liberarlo.

Sul campo, la squadra prepara la sfida contro la Juventus, in programma domenica alle 12.30. Grande attenzione su Moise Kean, che sta recuperando da un problema alla tibia e potrebbe essere convocato all’ultimo. Intanto il club ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con Tariq Lamptey, mentre la settimana è dedicata alla preparazione della gara e agli ultimi aggiornamenti di formazione. Lo scrive Repubblica Firenze.