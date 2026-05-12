Il mercato non è ancora cominciato, ma sulle spalle di Fabio Paratici pesa già una “mannaia” da 27 milioni. Tutto era stato previsto e messo a bilancio a gennaio, quando la Fiorentina era in difficoltà e aveva legato gli acquisti di Marco Brescianini e Giovanni Fabbian alla salvezza.
La Nazione
Nazione: “Fabbian e Brescianini hanno deluso, non sono considerati intoccabili”
Al club rispettivamente Atalanta e Bologna devono ora essere corrisposti i riscatti, con Brescianini costato già 3 milioni di prestito oneroso e altri 12 da versare, mentre Fabbian porterà a un esborso complessivo di 15 milioni.
Il rendimento dei due è stato al di sotto delle aspettative: Brescianini non ha inciso e ha perso il posto da titolare a favore di Ndour, mentre Fabbian ha avuto poco spazio, soprattutto in Conference League. Entrambi non sono considerati intoccabili e molto dipenderà dal nuovo allenatore.
Situazione diversa per Daniele Rugani, che deve ancora raggiungere due presenze da 45 minuti per far scattare l’obbligo di riscatto a 2 milioni: dovrebbe giocare almeno uno spezzone contro la Juventus e un’altra gara contro l’Atalanta per completare le condizioni. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA