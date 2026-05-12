La Fiorentina si ritroverà al Viola Park da domani pomeriggio dopo due giorni di riposo, in vista della sfida contro la Juventus di domenica alle 12.30. L’unico già al lavoro sarà Moise Kean, impegnato in una doppia seduta con l’obiettivo di aggregarsi presto al gruppo e essere disponibile per la gara dello Stadium.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Tutti si riposano, ma Kean no. Vuole scendere in campo con la Juventus”
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Nazione: “Tutti si riposano, ma Kean no. Vuole scendere in campo con la Juventus”
L’unico già al lavoro sarà Moise Kean, impegnato in una doppia seduta con l’obiettivo di aggregarsi presto al gruppo e essere disponibile per la gara dello Stadium.
L’attaccante tiene particolarmente a scendere in campo nelle ultime due partite stagionali, contro la sua ex squadra e contro l’allenatore che lo ha valorizzato di più, anche se la classifica ormai conta poco per la Fiorentina.
L’obiettivo principale resta evitare brutte figure come quella dell’Olimpico contro la Roma e provare a chiudere con una prestazione positiva. Paolo Vanoli valuterà la condizione generale della squadra, con l’emergenza infortuni ormai alle spalle e maggiori opzioni a disposizione per le ultime due gare della stagione. Lo scrive la Nazione.
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