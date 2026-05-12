Nazione su Kean: “Merita un 4,5, a queste condizioni un no alla riconferma”

La Nazione analizza la stagione di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina ha avuto mille difficoltà

La Nazione analizza la stagione di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina ha avuto mille difficoltà e la sua avventare in viola quest'anno è lo specchio di quello che è successo a Firenze. Si prende un 4,5 dal quotidiano: