La Nazione analizza la stagione di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina ha avuto mille difficoltà e la sua avventare in viola quest'anno è lo specchio di quello che è successo a Firenze. Si prende un 4,5 dal quotidiano:
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione su Kean: “Merita un 4,5, a queste condizioni un no alla riconferma”
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Nazione su Kean: “Merita un 4,5, a queste condizioni un no alla riconferma”
La Nazione analizza la stagione di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina ha avuto mille difficoltà
Da 25 a 9 gol nello spazio di una stagione. Infortuni, problemi, anche poche presenze per l’attaccante che in nazionale è stato protagonista. In altre parole lo specchio della stagione gigliata. Magari le attenuanti non sono mancate, così come il contributo. L’interrogativo più grande per la prossima stagione riguarda proprio lui: ripartire da questo attaccante oppure no? A queste condizioni probabilmente no, ma a decidere saranno la società e forse anche il mercato.
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