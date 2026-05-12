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Nazione su Kean: “Merita un 4,5, a queste condizioni un no alla riconferma”

Nazione su Kean: “Merita un 4,5, a queste condizioni un no alla riconferma” - immagine 1
La Nazione analizza la stagione di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina ha avuto mille difficoltà
Redazione VN

La Nazione analizza la stagione di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina ha avuto mille difficoltà e la sua avventare in viola quest'anno è lo specchio di quello che è successo a Firenze. Si prende un 4,5 dal quotidiano:

Da 25 a 9 gol nello spazio di una stagione. Infortuni, problemi, anche poche presenze per l’attaccante che in nazionale è stato protagonista. In altre parole lo specchio della stagione gigliata. Magari le attenuanti non sono mancate, così come il contributo. L’interrogativo più grande per la prossima stagione riguarda proprio lui: ripartire da questo attaccante oppure no? A queste condizioni probabilmente no, ma a decidere saranno la società e forse anche il mercato.

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