CorSport: “Quel messaggio di Giuseppe Commisso che fa ben sperare”

A salvezza raggiunta, da New York il giovane Commisso ha inviato un messaggio che può far pensare a un rilancio: “Dobbiamo guardare avanti e costruire un grande futuro per la Fiorentina”.

E’ già un’indicazione, piuttosto generica però di segno positivo. Non si sa a quale futuro si riferisca, se vicino o lontano, ma intanto se quelle parole avranno un seguito si può credere che la volontà dei proprietari non sia quella di rientrare dalle spese.

Dal mercato estivo la Fiorentina è uscita con un -60 milioni e da quello invernale con un -25 da versare a Bologna e Atalanta per il riscatto obbligatorio di Fabbian e Brescianini. Lo scrive il Corriere dello Sport.