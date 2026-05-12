Nazione promuove Vanoli: “Diamo a Paolo quello che è di Paolo. Si merita 6,5”

Diamo a Paolo Vanoli quello che è di Paolo: ha fatto quello che doveva e dunque un buon lavoro. Gli era stato chiesto da Rocco Commisso di salvare la squadra e lui ha eseguito in una situazione difficile, dovendo mettere mano non solo a questioni tecniche, ma anche all’ambiente. E non era facile. La sua squadra non ha giocato un gran calcio, anzi. Ma si è tolta dal fosso nel quale era infilata. Forse ha impiegato più tempo del previsto a cambiare, passando alla difesa a quattro, ma ha avuto il merito di togliere dalla naftalina Parisi e rilanciarlo in una posizione non sua e, soprattutto, quello di convincere mentalmente Nicolò Fagioli di poter essere il centro nevralgico del gioco viola. A questo va aggiunto l’incoronamento definitivo di David de Gea come leader dello spogliatoio. Insomma, missione compiuta.