CorSport: “Fiorentina, mercato di gennaio deludente. Serviva un bel mediano”

L’arrivo di Vanoli ha portato dei piccoli benefici iniziali per ripiombare quasi subito in crisi e per poi rimettersi in linea di volo . L’arrivo di Paratici ha alzato il livello dirigenziale come numero ed esperienza.

Il mercato di gennaio (e in questo caso Vanoli sarà stato per forza coinvolto) non ha prodotto miglioramenti evidenti, anzi. In una squadra piena di centrocampisti ne sono arrivati altri due (Brescianini e Fabbian) insieme a due ali (Solomon e Harrison) e a un difensore (Rugani). Serviva invece un mediano vero, da combattimento.