L’arrivo di Vanoli ha portato dei piccoli benefici iniziali per ripiombare quasi subito in crisi e per poi rimettersi in linea di volo. L’arrivo di Paratici ha alzato il livello dirigenziale come numero ed esperienza.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Fiorentina, mercato di gennaio deludente. Serviva un bel mediano”
Corriere dello Sport
CorSport: “Fiorentina, mercato di gennaio deludente. Serviva un bel mediano”
Per chiarire quanto il mercato estivo e quello invernale abbiano davvero inciso sulla Fiorentina basta ricordare la formazione di domenica scorsa
Il mercato di gennaio (e in questo caso Vanoli sarà stato per forza coinvolto) non ha prodotto miglioramenti evidenti, anzi. In una squadra piena di centrocampisti ne sono arrivati altri due (Brescianini e Fabbian) insieme a due ali (Solomon e Harrison) e a un difensore (Rugani). Serviva invece un mediano vero, da combattimento.
Per chiarire quanto il mercato estivo e quello invernale abbiano davvero inciso sulla Fiorentina basta ricordare la formazione di domenica scorsa nella partita che doveva portare i viola alla salvezza aritmetica: dei nuovi arrivati, all’inizio c’era soltanto Solomon, gli altri sette erano in panchina. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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