Roma-Lazio, tutto da rifare? Si cambia orario e giorno, la Fiorentina osserva

Per questione di contemporaneità, in caso di spostamento al lunedì di Roma-Lazio, anche la Fiorentina sarà costretta a scendere in campo all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus di lunedì

Redazione VN 12 maggio 2026 (modifica il 12 maggio 2026 | 08:35)

È il giorno della decisione sull’orario di Roma-Lazio, con la possibilità sempre più concreta che la partita del 17 maggio non si giochi alle 12.30. Il nodo principale è la concomitanza con la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico, che attirerà decine di migliaia di spettatori e potrebbe creare criticità per l’ordine pubblico. Per questo oggi il Comitato provinciale per la sicurezza pubblica si riunirà in Prefettura per prendere una decisione condivisa, con l’ipotesi più forte dello slittamento al 18 maggio.

Roma-Lazio — La posizione della Lega Serie A, rappresentata dall’amministratore delegato Luigi De Siervo, resta però contraria allo spostamento al lunedì. Secondo De Siervo, giocare di sera a Roma è troppo rischioso per motivi di ordine pubblico, mentre l’ipotesi del lunedì sarebbe “impraticabile” perché coinvolgerebbe migliaia di persone in un giorno feriale e creerebbe problemi organizzativi al campionato. Per questo la Lega continua a sostenere la soluzione delle 12.30.

Calendario — Di diverso avviso sono le istituzioni locali e gli organi di sicurezza. Il questore Roberto Massucci ha sottolineato l’opportunità di evitare la sovrapposizione con un evento internazionale come il tennis, mentre il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha criticato la posizione della Lega, definendo più “saggio” lo spostamento al lunedì. La decisione finale è attesa a breve e dovrà bilanciare sicurezza, calendario sportivo e gestione di un evento considerato ad altissimo impatto per la città.

E la Fiorentina? — Per questione di contemporaneità, in caso di spostamento al lunedì di Roma-Lazio, anche la Fiorentina sarà costretta a scendere in campo all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus di lunedì. Lo riporta il Corriere della Sera.