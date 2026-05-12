CorSport: “Fiorentina, il valore è crollato. Da Kean a Comuzzo, i numeri spaventano”

Tra la conseguenze prevedibili della stagione desolante chiusa domenica dalla Fiorentina con l'aritmetica salvezza, c’è la svalutazione complessiva della rosa

Redazione VN 12 maggio 2026 (modifica il 12 maggio 2026 | 10:22)

Tra la conseguenze prevedibili della stagione desolante chiusa domenica dalla Fiorentina con l'aritmetica salvezza, c’è la svalutazione complessiva della rosa. Secondo il sito di statistiche Transfermarkt, la squadra viola è passata dal valore totale di 301,40 milioni della scorsa estate ai 244,45 attuali. Una differenza di 56,96 milioni di euro. Notevole per le casse del club della famiglia Commisso. Soprattutto considerando le spese sostenute a giugno, luglio e agosto: circa 30 milioni di passivo, da sommare agli investimenti fatti nel mercato di gennaio che, tra prestiti onerosi e riscatti già attivati, ammontano a una cifra simile.

La prova dei fatti ha smentito la strategia sportiva della Fiorentina. Alcuni dei giocatori chiave si sono deprezzati enormemente. A cominciare da Moise Kean, per il quale la dirigenza potrà pretendere con difficoltà più di 40 milioni, al di fuori delle prime due settimane di luglio in cui varrà la clausola da 62 milioni. Occhio a Pietro Comuzzo, che lo scorso agosto ricevette un’offerta di 40 milioni da parte dell’Al-Hilal e che oggi non ne vale più di 20.

Per far capire quanto l’ultima annata sia stata nefasta, anche il cartellino di una rivelazione come Nicolò Fagioli ha subìto un calo: da 18 a 16 milioni. Albert Gudmundsson, pagato in totale 19 milioni, si attesta ora sui 13. Robin Gosens è passato da 8 a 4,5 milioni. Dodo dai 30 che chiedeva la Fiorentina a non più di 15. Infine David De Gea da 5 a 3,5. Lo scrive il Corriere dello Sport.