Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha parlato del momento della Fiorentina ma non solo. Ecco le mosse futuro di Fabio Paratici:
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VIOLA NEWS news viola stampa Polverosi: “Paratici, il ‘via tutti’ è rischioso. Adesso serve maxi conferenza”
Corriere dello Sport
Polverosi: “Paratici, il ‘via tutti’ è rischioso. Adesso serve maxi conferenza”
Ora tocca a Paratici, che si trova davanti non solo a delle scelte tecniche (l’allenatore della prossima stagione), ma soprattutto di impostazione
Ora tocca a Paratici, che si trova davanti non solo a delle scelte tecniche (l’allenatore della prossima stagione), ma soprattutto di impostazione. Deve costruire una “squadra” che abbia un senso e non occuparsi solo delle mosse di mercato. La base delle sue decisioni non può essere riferita esclusivamente a questa annata, perché se così fosse la scelta sarebbe facile e inevitabile: via tutti. Ma in questo caso il rischio di buttare via qualcosa di interessante è forte. I giocatori della stagione 25-26 non hanno dimostrato orgoglio, senso di appartenenza, voglia di lottare, al di là del pessimo rendimento di quasi tutti. Però in gran parte sono gli stessi giocatori che un anno prima quanto a orgoglio, senso di appartenenza, voglia di lottare e rendimento avevano dato tanto, toccando quota 65 ed eguagliando il record storico della Fiorentina di otto vittorie di fila. Esempi. Mandragora di oggi non è lo stesso di un anno fa, quando in campo era un leone; del Gosens 24-25 si può dire che non abbia lottato? No davvero; il disagio di Kean di questa stagione fa a pugni con il furore dell’anno scorso; la pessima qualità del Dodo di oggi era tutt’altro fino al maggio 2025. Ecco perché non saranno scelte facili. Il “via tutti” è un grande rischio, ma lo è pure la conferma di chi quest’anno ha fallito. Sarebbe interessante (e produttivo) se la società mostrasse alla sua gente un programma per la prossima stagione, magari partendo dalla ricostruzione degli errori di quella attuale. Una maxi conferenza con i proprietari, il dg Ferrari e il ds Paratici. Sì, molto interessante: dopo una stagione terribile come questa Firenze ha bisogno di risposte, di certezze (per quanto siano rare nel calcio) e soprattutto di chiarezza. Solo così si può recuperare il rapporto con un tifoseria che domenica ha festeggiato il punto-salvezza con i fischi e con il coro “meritiamo di più”.
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