Decise data e ora di Juventus-Fiorentina. De Siervo: “Ecco quando si gioca”

Scelti data e orario del match Juventus-Fiorentina. Ad annunciarlo l'amministratore della Lega Calcio Luigi De Siervo

L'Ad della Serie A Luigi De Siervo ha parlato ai microfoni della rai dove ha ufficializzato date e orario delle sfide relative alla corsa Champions relative alla prossima giornata di Serie A, Juventus-Fiorentina compresa. Le sue parole: