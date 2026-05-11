L'Ad della Serie A Luigi De Siervo ha parlato ai microfoni della rai dove ha ufficializzato date e orario delle sfide relative alla corsa Champions relative alla prossima giornata di Serie A, Juventus-Fiorentina compresa. Le sue parole:
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Decise data e ora di Juventus-Fiorentina. De Siervo: “Ecco quando si gioca”
Scelti data e orario del match Juventus-Fiorentina. Ad annunciarlo l'amministratore della Lega Calcio Luigi De Siervo
Juve-Fiorentina domenica alle 12:30—
Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12:30, ogni altra ipotesi non risulta percorribile. La sera a Roma non è possibile giocare un derby, visto come i tifosi hanno messo a ferro e fuoco la città nell'ultima occasione. L'orario giusto è le 12:30, le ipotesi fantasiose sul lunedì non sono percorribili perché coinvolgerebbero altre realtà, spostando 300.000 persone in un giorno feriale: sarebbe una iattura per il campionato e per i tifosi. Inoltre, non piacerebbe a nessuno che questo spostamento venisse chiesto al tennis posticipando la finale degli Internazionali a orario serale. Sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite (compresa Juve-Fiorentina, ndr), possa contemplare l'interesse di tutti,
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