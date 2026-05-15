Adoni Iraola, allenatore del Bournemouth, lascerà il club inglese a fine stagione. L'allenatore spagnolo è nella lista di Fabio Paratici per il futuro della panchina viola, ma il tecnico di Usurbil avrebbe chiesto tempo per analizzare anche le altre offerte, provenienti soprattutto dalla Premier League.
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Iraola, una pretendente importante si defila: Paratici pronto all’assalto?
Iraola piace al Crystal Palace ma sopratutto al Chelsea che cerca un allenatore di spicco per ripartire
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Iraola piace al Crystal Palace ma sopratutto al Chelsea che cerca un allenatore di spicco per ripartire. Secondo ANSA però, il club inglese avrebbe messo nel mirino Xabi Alonso.
Xabi Alonso—
L'ex allenatore del Real Madrid avrebbe però chiesto delle garanzie per accettare il Chelsea. Se l'affare andasse in porto, Fabio Paratici potrebbe avere una chance in più per convincere Iraola.
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