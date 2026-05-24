Incidente per l’ex Bologna Oikonomou: è ricoverato in gravi condizioni

L'ex difensore greco di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria Marios Oikonomou è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente stradale che lo ha visto coinvolto nella sua città natale in Grecia a Giannina. Come riporta Sportmediaset, infatti, nella mattinata di ieri la moto di Oikonomou si sarebbe schiantata contro l'auto di un uomo davanti l'ospedale locale. L'ex Serie A ha riportato serie lesioni cranio-encefaliche ed è stato operato d’urgenza, per poi essere trasferito in terapia intensiva. Classe 1992, l'ex centrale difensivo era stato protagonista della risalita del Bologna dalla Serie B alla A nella stagione 2014-2015.