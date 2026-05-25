Il futuro di Dodò sembra essere lontano da Firenze e la Fiorentina. Il rapporto che aveva prima con i tifosi sembra essersi ormai rotto da tempo ed è per questo che le sirene di mercato non sono tardate ad arrivare. Infatti, proprio il brasiliano si è reso protagonista di un "mi piace" su Instagram ad un post della Roma, squadra interessata a lui in vista della prossima stagione.
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FOTO – Sirene di mercato giallorosse per Dodò? Spunta un like del brasiliano
Dodò pronto a salutare la Fiorentina in estate? La Roma fortemente interessata e spunta un like proprio del brasiliano
Contratto verso la scadenza—
Ricordiamo che il contratto di Dodò è in scadenza nel 2027 e anche dalle sue recenti dichiarazioni si è capito chiaramente che l'intenzione di rimanere a Firenze non è più quella di una volta (LE SUE PAROLE), oltre al fatto che non ci sono più stati incontri per parlare del futuro. La sua avventura in viola sembra essere ad un passo dal termine.
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