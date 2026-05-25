FOTO – Sirene di mercato giallorosse per Dodò? Spunta un like del brasiliano

Il futuro di Dodò sembra essere lontano da Firenze e la Fiorentina. Il rapporto che aveva prima con i tifosi sembra essersi ormai rotto da tempo ed è per questo che le sirene di mercato non sono tardate ad arrivare. Infatti, proprio il brasiliano si è reso protagonista di un "mi piace" su Instagram ad un post della Roma, squadra interessata a lui in vista della prossima stagione.