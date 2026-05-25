All'età di 92 anni è scomparso Marcello Mammoli, storico presidente del Viola Club “Da Verrazzano”. Un grande tifoso che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra attraversando l'Europa per seguire la Fiorentina.
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Lutto nel mondo viola: è morto Marcello Mammoli, tifoso con un record particolare
Si è spento all'eta di 92 Marcello Mammoli, storico presidente del Viola Club “Da Verrazzano”
E proprio questa sua dedizione l'ha reso famoso per un record: dal marzo del 1970 aveva seguito tutte le trasferte europee della squadra gigliata. (Qui l'ultima intervista in cui racconta la sua trasferta più bella).
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