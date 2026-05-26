Fiocco azzurro per il collega Rossi, è nato il piccolo Orlando

La redazione di Violanews.com è assolutamente entusiasta di fare gli auguri a Stefano Rossi. Per tanti una colonna del nostro sito, è diventato babbo per la seconda volta. Questa mattina è nato il piccolo Orlando. Congratulazioni a Stefano, Antonia, e tutta la famiglia.
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Giornata di festa in casa Rossi. È nato il piccolo Orlando
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