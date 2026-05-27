Iraola, altro che Milan. Il tecnico ha scelto la quindicesima della Premier

Non sarà Andoni Iraola il nuovo tecnico del Milan. Il suo trasferimento - scrive Gazzetta.it - è tramontato in queste ore visto che il tecnico basco sarà annunciato domani come nuovo tecnico del Crystal Palace. La finale di Conference League di stasera è l'ultima di Oliver Glasner sulla panchina delle Eagles, e dalle prossime ore inizierà il nuovo corso Iraola.

Cercato nelle ultime settimane da Bayer Leverkusen, Benfica e - secondo alcune ricostruzioni - anche dalla Fiorentina, Iraola resterà in Premier visto che non è convinto della sfida Milan, dove sarebbe stato chiamato ad una rifondazione da zero in un campionato che non ha mai frequentato. "Nel calcio di inizio anni Duemila, nessun allenatore avrebbe mai avuto il dubbio in una scelta tra il Milan e la quindicesima nella classifica dell'ultima Premier. Ma il mondo è cambiato" scrive il portale. Anche perché il budget della squadra inglese rischia di essere triplo di quello del Diavolo.