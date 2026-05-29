Appena Fabio Paratici porterà a conclusione l'affare Grosso, entrerà nel vivo il mercato. Da non escludere che in estate la società viola debba fare a meno di un attaccante, soprattutto se qualcuno dovesse attivare la famosa clausola da 62 milioni presente sul contratto di Moise Kean e valida dall’1 al 15 luglio.
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VIOLA NEWS news viola stampa Kean potrebbe lasciare Firenze, CorSport: “Nel caso pronti 2 attaccanti”
Corriere dello Sport
Kean potrebbe lasciare Firenze, CorSport: “Nel caso pronti 2 attaccanti”
Cessione Kean? In tal caso potrebbero tornare in auge i nomi di Cristian Volpato e Andrea Pinamonti, i costi
Pinamonti—
In tal caso potrebbero tornare in auge i nomi di Cristian Volpato e Andrea Pinamonti. Il primo ha un accordo valido fino al 2028, il secondo fino al 2027 e quindi abbordabile a cifre più basse.
Volpato—
Per Volpato, che è un esterno destro d'attacco, il Sassuolo chiederebbe una cifra vicina ai 15-20 milioni di euro, mentre per Pinamonti con ogni probabilità almeno 15. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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