Kean potrebbe lasciare Firenze, CorSport: “Nel caso pronti 2 attaccanti”

Cessione Kean? In tal caso potrebbero tornare in auge i nomi di Cristian Volpato e Andrea Pinamonti, i costi

Appena Fabio Paratici porterà a conclusione l'affare Grosso , entrerà nel vivo il mercato. Da non escludere che in estate la società viola debba fare a meno di un attaccante, soprattutto se qualcuno dovesse attivare la famosa clausola da 62 milioni presente sul contratto di Moise Kean e valida dall’1 al 15 luglio.

Pinamonti

In tal caso potrebbero tornare in auge i nomi di Cristian Volpato e Andrea Pinamonti. Il primo ha un accordo valido fino al 2028, il secondo fino al 2027 e quindi abbordabile a cifre più basse.