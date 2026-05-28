Lo Monaco: “Il mercato sarà una bella gatta da pelare. Kean? Vi dico la mia”

Meta descrizione:Lo Monaco promuove Grosso e indica le priorità della Fiorentina tra mercato, difesa e attacco.

Intervenuto al Pentasport,Pietro Lo Monaco ha commentato la scelta di Fabio Grosso per la panchina viola, soffermandosi anche sulle priorità di mercato della Fiorentina tra riscatti, difesa e il futuro di Kean e Piccoli.