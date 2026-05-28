Intervenuto al Pentasport,Pietro Lo Monaco ha commentato la scelta di Fabio Grosso per la panchina viola, soffermandosi anche sulle priorità di mercato della Fiorentina tra riscatti, difesa e il futuro di Kean e Piccoli.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Lo Monaco: “Il mercato sarà una bella gatta da pelare. Kean? Vi dico la mia”
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Lo Monaco: “Il mercato sarà una bella gatta da pelare. Kean? Vi dico la mia”
Meta descrizione:Lo Monaco promuove Grosso e indica le priorità della Fiorentina tra mercato, difesa e attacco.
Grosso? E' una scelta presa da chi è stato chiamato per risollevare la Fiorentina; avrà avuto le sue buone ragioni per decidere che sia lui il profilo giusto. E' innegabile che l'aspetto tecnico della Fiorentina è nelle mani di Paratici e lui ha iniziato prendendo un tecnico che sente suo, che sente vicino. Il fatto che possa esserci sinergia tra tecnico e ds è un buon punto di partenza.
Il mercato—
Sul fronte mercato la Fiorentina ha tanto da fare, il problema reale sono i giocatori in organico, e mi riferisco anche a coloro che rientrano dai prestiti; sarà una bella gatta da pelare. Fagioli sicuramente è un elemento sul quale bisogna insistere, gli hanno affidato le chiavi del centrocampo e ha fatto molto bene. La Fiorentina è costretta a riscattare Fabbian e Brescianini e deve essere in grado di valorizzarli. Un altro elemento che manca è un difensore di livello che sappia guidare il reparto.
Kean e Piccoli—
Non ha reso come ci si aspettava, se dovesse essere quello della scorsa annata lo terrei sempre. Se sta bene fa reparto da solo. La Fiorentina deve anche capire cosa vuole fare con Piccoli; non mi sembra in grado di reggere l'attacco per tutta la stagione ma allo stesso tempo tenerlo come alternativa è un'assurdità.
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