Dopo l’editoriale pubblicato su ViolaNews dedicato a Fabio Grosso, Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno approfondendo il futuro della Fiorentina tra progetto tecnico, idee di gioco e possibili obiettivi di mercato come Konè e Laurienté.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bucchioni: “Seguire la linea del Como. Konè? Ripartire con lui sarebbe tanta roba”
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Bucchioni: “Seguire la linea del Como. Konè? Ripartire con lui sarebbe tanta roba”
Dopo l’editoriale su ViolaNews, Bucchioni parla di Grosso e indica Konè e Laurienté per la Fiorentina.
Secondo me l'intenzione di Pratici è quella di costruire una squadra tecnica; in stile Como. Ormai il calcio è diventato così, la fisicità non funziona più. Quello di cui ha bisogno la Fiorentina è un progetto a medio-lungo termine. Paratici non ha la possibilità di andare su giocatori da 30 milioni. Un giocatore che vorrei seguisse Grosso? Konè è un bel giocatore, è veramente forte. Su di lui c'è anche l'Inter, ma se la Fiorentina ripartisse da Konè sarebbe veramente tanta roba. Un altro che prenderei è Laurienté; è uno di quei giocatori che punta l'uomo e t fa divertire.
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