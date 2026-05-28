Bucchioni: “Seguire la linea del Como. Konè? Ripartire con lui sarebbe tanta roba”

Dopo l’editoriale su ViolaNews, Bucchioni parla di Grosso e indica Konè e Laurienté per la Fiorentina.

Dopo l’editoriale pubblicato su ViolaNews dedicato a Fabio Grosso, Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno approfondendo il futuro della Fiorentina tra progetto tecnico, idee di gioco e possibili obiettivi di mercato come Konè e Laurienté.