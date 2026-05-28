L'agente, Giocondo Martorelli, ha parlato a Radio Sportiva del futuro allenatore della Fiorentina e il lavoro svolto da Vanoli in questa stagione. Le sue parole:
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Martorelli: “Con Grosso via ad un ciclo importante. Molto dipenderà da Paratici”
Le parole dell'agente di mercato, Giocondo Martorelli, sul futuro allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, e il lavoro svolto da Vanoli
Vanoli deve camminare a testa alta perché ha preso la Fiorentina ultima in classifica e l'ha portata a salvarsi non alle ultime partite. Un percorso molto positivo che gli permetterà sicuramente di avere delle possibilità in qualche altra squadra di Serie A. Ha dimostrato valore e qualità.
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Su Grosso—
Grosso è reduce da un ottimo campionato al Sassuolo, squadra neopromossa, in cui ha valorizzato tanti giovani. E' vero poi che quando hai una società strutturata come quella del Sassuolo, con il dg Carnevali che riesce a dare sempre tranquillità a tutti gli allenatori, forse solo Dionisi ha fatto male con la retrocessione…Quindi penso che Grosso possa essere la possibilità per Firenze per aprire un ciclo importante, ma molto dipenderà anche dal lavoro di Paratici, che dovrà mettergli a disposizione una squadra con molti volti nuovi.
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