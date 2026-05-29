CorSport: “Paratici-Grosso, spiegata la pausa di riflessione generelae”

Paratici non rinuncerà alla sua scelta. Il ds ha battezzato Grosso come nuovo allenatore viola, e farà il possibile perché si concretizzi

Redazione VN 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 08:28)

La Fiorentina tiene ancora in attesa Paolo Vanoli. Ieri il procuratore del tecnico varesino ha incontrato il ds Paratici: il club ha presto tempo, altre 48 ore per prendere una decisione sulla panchina della Viola che verrà. Fino a domani sarà valida l’opzione, a favore della società, per il rinnovo annuale del suo contratto. Ma per adesso i viola aspettano Fabio Grosso, per il cui arrivo sarà fondamentale la risoluzione del contratto col Sassuolo. La priorità dei toscani è di prelevare un tecnico che non abbia vincoli.

L’ex terzino della Nazionale italiana dovrà prima liberarsi dai neroverdi. È la condizione fondamentale: finché non succederà, non potrà trasferirsi a Firenze. Da qui la pausa di riflessione generale. Paratici non rinuncerà alla sua scelta. Il ds ha battezzato Grosso come nuovo allenatore viola, e farà il possibile perché si concretizzi l’operazione.

Ma servirà ancora un po' di tempo per la fumata bianca. Dopodiché i vertici del club si confronteranno col tecnico per predisporre una campagna acquisti adeguata alle sue idee tattiche, magari puntando su giocatori da lui conosciuti, in modo da facilitargli parzialmente il lavoro. Che non sarà semplice, vista le circostanze in cui verte la Fiorentina da qualche mese a questa parte. Lo scrive il Corriere dello Sport.