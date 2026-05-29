CorFio: “Cosa manca per l’arrivo di Fabio Grosso alla Fiorentina”

Nel campionato appena concluso Grosso ha costruito una squadra efficace e versatile, capace di valorizzare i singoli

Redazione VN 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 08:16)

Fabio Grosso è sempre più vicino alla panchina della Fiorentina. Salvo sorprese, l’ex campione del mondo del 2006 sarà il nuovo allenatore viola, al termine di un percorso professionale caratterizzato da successi, battute d’arresto e continui rilanci. Dopo oltre dieci anni di carriera in panchina, il tecnico abruzzese arriva a Firenze forte dell’ottima stagione vissuta con il Sassuolo.

Nel campionato appena concluso Grosso ha costruito una squadra efficace e versatile, capace di valorizzare i singoli senza rinunciare al gioco collettivo. Il suo Sassuolo si è distinto per la verticalità offensiva, la solidità difensiva e la capacità di sfruttare al meglio le qualità degli esterni e degli incursori. Allenatore molto attento anche all’aspetto umano, ama il dialogo con i giocatori e utilizza spesso messaggi motivazionali per rafforzare il gruppo.

Dopo una carriera da tecnico fatta di alti e bassi, Grosso sembra aver trovato la maturità necessaria per compiere il definitivo salto di qualità. Recentemente premiato a Coverciano come allenatore rivelazione della Serie A, ora punta a trovare continuità e stabilità a Firenze. Intanto proseguono gli ultimi colloqui con la società, soprattutto sugli aspetti legati allo staff, mentre il futuro di Paolo Vanoli resta ancora da definire. Pochi giorni e la nuova era viola dovrebbe diventare ufficiale. Lo scrive il Corriere Fiorentino.