La Fiorentina sta lavorando per definire l’accordo con Fabio Grosso, ma oltre all’aspetto contrattuale sarà necessario affrontare anche il tema dello staff tecnico. La situazione richiederà un confronto con il Sassuolo, visto che il cambio di allenatore comporta inevitabilmente valutazioni sull’organizzazione del gruppo di lavoro.
La Nazione
Nazione: “Fiorentina, con Grosso c’è il nodo staff. E andrà gestito quello del VP”
Il club viola dispone già di diverse figure professionali interne che hanno collaborato negli anni con tecnici come Pioli e Vanoli. Tra questi ci sono i preparatori dei portieri Bianchi e Dall’Omo, il match analyst Tordi, il preparatore atletico Butini e il collaboratore tecnico Nizelik. Nella scorsa stagione si sono aggiunti anche il preparatore Mazza e il match analyst Sandri, promossi dalla Primavera.
Proprio perché molti di questi professionisti sono sotto contratto con la Fiorentina e non legati direttamente agli allenatori, appare difficile che Grosso possa portare a Firenze l’intero staff che lo ha seguito al Sassuolo. Sembra invece molto probabile il ritorno di Raffaele Longo, storico vice di Grosso ed ex regista della Florentia Viola nella stagione 2002-2003. Lo scrive la Nazione.
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