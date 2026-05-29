Nazione: “Fiorentina, con Grosso c’è il nodo staff. E andrà gestito quello del VP”

Il club viola dispone già di diverse figure professionali interne che hanno collaborato negli anni con tecnici come Pioli e Vanoli. Tra questi ci sono i preparatori dei portieri Bianchi e Dall’Omo, il match analyst Tordi, il preparatore atletico Butini e il collaboratore tecnico Nizelik. Nella scorsa stagione si sono aggiunti anche il preparatore Mazza e il match analyst Sandri, promossi dalla Primavera.